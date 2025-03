Im Kriegsfall: Österreich ist nur bedingt einsatzbereit

Beide Länder haben spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die umfangreichen Lücken in den eigenen militärischen Fähigkeiten erkannt. Die Ausgangsbasis ist dabei aber höchst unterschiedlich. Die Schweiz hat jahrelang mehr in Sicherheit und Verteidigung investiert als Österreich. Konkret gibt die Schweiz zwischen vier und knapp sechs Milliarden Euro jährlich für ihr Militär aus. In Österreich waren es viele Jahre nur um die zwei Milliarden Euro. Erst 2024 wurde das Verteidigungsbudget im Zuge des „Aufbauplans 2032+“ auf vier Milliarden Euro aufgestockt und einige seit längerer Zeit fällige Anschaffungen in die Wege geleitet, etwa der Kauf der Leonardo-Trainingsflugzeuge als Ersatz der 60 Jahre alten Saab 105-Maschinen oder die Aufstockung der gepanzerten Mannschaftsfahrzeuge.

Brigadier Roland Vartok, Generaldirektor für Verteidigungspolitik im Verteidigungsministerium: „In den letzten Jahren ist das Verteidigungsbudget sukzessive auf 1,5 Prozent des BIPs erhöht worden. Diese Höhe wird bis 2028 auch beibehalten. Das ist die Basis, mit der wir die Rückstände, die sich bei der Beschaffung modernen Geräts aufgestaut haben, halbwegs aufholen können.“ Und aufzuholen gibt es im Vergleich zur Schweiz so einiges. So besitzen die Eidgenossen 134 moderne Leopard-Kampfpanzer, 804 Radschützenpanzer Piranha, 243 M113-Schützenpanzer und 186 Schützenpanzer 2000. In Österreichs Kasernen sind hingegen 58 Leopard-Kampfpanzer, 112 Ulan-Schützenpanzer und 64 Pandur-Mannschaftstransporter einsatzbereit. In beiden Ländern handelt es sich bei den Beständen von gepanzerten Fahrzeugen um Größenordnungen, die in einem Konflikt wie dem Krieg Russlands gegen die Ukraine auch nur im Ansatz ausreichen.