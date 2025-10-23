News Logo
ABO

Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal "RBK" zur Rüstungsbranche gehört.

von

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Sabotageakte in russischen Rüstungsunternehmen. Allerdings kommt es in russischen Fabriken wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften auch immer wieder zu schweren Unglücken. Offizielle Stellungnahmen aus der Ukraine zu der Explosion in Kopeisk gab es zunächst nicht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US.Präsident Trump traf NATO-Generalsekreär Rutte im Weißen Haus
Politik
US-Regierung verhängt Sanktionen gegen russische Öl-Firmen
Empfang in Norwegen
Politik
Frontlinie als Verhandlungsbasis: Selenskyj für Trump-Idee
Rauch nach Raketenangriff über Kiew
Politik
Vor EU-Gipfel verstärkt Russland Angriffe auf Ukraine
Nächstes Sanktionspaket gegen russischen Präsidenten Putin
Politik
EU einigt sich auf 19. Sanktionspaket gegen Russland
Termin noch ungewiss
Politik
Laut Orbán weiter Vorbereitungen für Putin-Trump-Treffen
Inhaftierter polnisch-belarussischer Journalist Poczobut ausgezeichnet
Politik
Sacharow-Preis geht an Journalisten in Belarus und Georgien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER