ABO

Venezuela startete Freilassung inhaftierter US-Bürger

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Familien warten auf die Freilassung politischer Gefangener
©FEDERICO PARRA, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Behörden in Venezuela haben nach Angaben eines Vertreters des US-Außenministeriums mit der Freilassung von inhaftierten US-Bürgern begonnen. "Wir begrüßen die Freilassung inhaftierter Amerikaner in Venezuela", erklärte der US-Vertreter am Dienstag (Ortszeit). "Das ist ein wichtiger Schritt der Übergangsbehörden in die richtige Richtung", fügte er hinzu. Wie viele US-Bürger freigelassen wurden, blieb zunächst unklar.

von

Die Freilassung politischer Gefangener in Venezuela hatte am vergangenen Donnerstag begonnen. Zuletzt ließen die Behörden in dem südamerikanischen Land inhaftierte Spanier und Italiener frei.

Die Freilassungen erfolgen auf Druck von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro bei einem US-Militärangriff auf Venezuela am 3. Jänner verkündet, nun selber "die Kontrolle" über das südamerikanische Land auszuüben.

Viele Familien warten derzeit vor venezolanischen Gefängnissen auf die Freilassung ihrer Angehörigen. Nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen sind in dem Land zwischen 800 und 1.200 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Noch Ende des vergangenen Jahres waren unter der Regierung Maduros mehrere Oppositionelle inhaftiert worden.

Die Venezolanerinnen und Venezolaner gewannen zudem eine weitere Freiheit: Die Möglichkeit, den Onlinedienst X zu nutzen. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, war X erstmals seit einer Sperre im Jahr 2024 in Venezuela wieder zugänglich. AFP-Reportern zufolge war der Zugang jedoch nur mit bestimmten Anbietern möglich, während er mit anderen Anbietern weiterhin gesperrt war.

Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez äußerte sich prompt in dem Onlinedienst. "Wir nehmen auf diesem Weg wieder Kontakt auf", erklärte sie. "Bleiben wir vereint, streben wir nach wirtschaftlicher Stabilität, sozialer Gerechtigkeit und dem Wohlfahrtsstaat, den wir verdienen!", fügte Maduros Stellvertreterin hinzu.

Maduro hatte den Onlinedienst nach Kritik an seiner umstrittenen Wiederwahl im Juli 2024 sperren lassen. Nach der Präsidentschaftswahl war er zum Sieger erklärt worden, obwohl die Opposition Ergebnisse veröffentlichte, wonach ihr Kandidat die Wahl deutlich gewonnen hatte. Dies löste Massenproteste aus.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In vielen Städten gibt es Solidarität mit den Protesten im Iran
Politik
Iran: USA schaffe Vorwand für militärische Intervention
Wolodymyr Selenskyj: "Überall ist es jetzt schwer"
Politik
Selenskyj räumt schwere Lage in der Ukraine ein
JD Vance empfängt dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen
Politik
Grönland-Treffen in Washington zwischen USA und Dänemark
Aleppo kommt nicht zur Ruhe
Politik
Syrisches Militär errichtet neue Sperrzonen bei Aleppo
Donald Trump verspricht den iranischen Demonstranten Hilfe
Politik
Trump ruft Iraner indirekt zum Umsturz auf
Gemeinsame Pressekonferenz von Nielsen und Frederiksen in Kopenhagen
Politik
Nielsen: Grönland lieber Teil Dänemarks als der USA
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER