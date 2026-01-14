Venezuela startete Freilassung inhaftierter US-Bürger

Die Freilassung politischer Gefangener in Venezuela hatte am vergangenen Donnerstag begonnen. Zuletzt ließen die Behörden in dem südamerikanischen Land inhaftierte Spanier und Italiener frei.

Die Freilassungen erfolgen auf Druck von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro bei einem US-Militärangriff auf Venezuela am 3. Jänner verkündet, nun selber "die Kontrolle" über das südamerikanische Land auszuüben.

Viele Familien warten derzeit vor venezolanischen Gefängnissen auf die Freilassung ihrer Angehörigen. Nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen sind in dem Land zwischen 800 und 1.200 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Noch Ende des vergangenen Jahres waren unter der Regierung Maduros mehrere Oppositionelle inhaftiert worden.

Die Venezolanerinnen und Venezolaner gewannen zudem eine weitere Freiheit: Die Möglichkeit, den Onlinedienst X zu nutzen. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, war X erstmals seit einer Sperre im Jahr 2024 in Venezuela wieder zugänglich. AFP-Reportern zufolge war der Zugang jedoch nur mit bestimmten Anbietern möglich, während er mit anderen Anbietern weiterhin gesperrt war.

Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodríguez äußerte sich prompt in dem Onlinedienst. "Wir nehmen auf diesem Weg wieder Kontakt auf", erklärte sie. "Bleiben wir vereint, streben wir nach wirtschaftlicher Stabilität, sozialer Gerechtigkeit und dem Wohlfahrtsstaat, den wir verdienen!", fügte Maduros Stellvertreterin hinzu.

Maduro hatte den Onlinedienst nach Kritik an seiner umstrittenen Wiederwahl im Juli 2024 sperren lassen. Nach der Präsidentschaftswahl war er zum Sieger erklärt worden, obwohl die Opposition Ergebnisse veröffentlichte, wonach ihr Kandidat die Wahl deutlich gewonnen hatte. Dies löste Massenproteste aus.