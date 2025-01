USA: Bedrohen rechte Intellektuelle die größte Demokratie der Welt?

Curtis Yarvin, der sich unter dem Pseudonym „Mencius Moldbug“ einen Namen gemacht hat, ist der intellektuelle Kopf hinter der sogenannten neoreaktionären Bewegung („NRx“). Diese Denkschule sieht die liberale Demokratie als historisches Fehlkonstrukt, das ineffizient, korrupt und dem Untergang geweiht ist. Yarvin plädiert für eine technokratische Monarchie, die nach dem Modell erfolgreicher Unternehmen geführt werden soll.

Seine Ideen, die zunächst in Nischenblogs und akademischen Kreisen diskutiert wurden, haben mittlerweile einen größeren Einfluss. Der Risikokapitalgeber Peter Thiel, ein früher Förderer von Donald Trump, ist ein prominenter Anhänger von Yarvins Konzepten. Auch J.D. Vance, ein einflussreicher Senator, hat in Interviews Sympathien für Yarvins Kritik an der Demokratie geäußert. Yarvins Vorschlag, die Regierung wie ein Start-up zu führen, spiegelt sich in politischen Debatten wider, die eine radikale Reform des politischen Systems anstreben.

Besonders brisant ist Yarvins Betonung der „Klarheit durch Zentralisierung“. Er argumentiert, dass die Zersplitterung von Macht und die ständigen politischen Kompromisse die Effizienz und Effektivität des Staates behindern. Diese Ideen könnten den Boden für eine autoritäre Neuordnung bereiten – ein Konzept, das in Donald Trumps Politikstil anklingt. Trumps zentralistische Führung und sein Fokus auf die Reduktion von Checks and Balances könnten durch Yarvins Ideen noch stärker geprägt werden.