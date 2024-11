Warum Rechtspopulisten oft das Gegenteil von „traditionellen Familienwerten“ leben

Alice Weidel, die als Spitzenkandidatin der AfD in der deutschen Politik bekannt ist, hat in der Vergangenheit nicht nur mit konservativen Aussagen zur Familie für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern auch mit ihrer offenen Haltung zu ihrer Sexualität. Sie lebt in einer homosexuellen Beziehung und hat das Thema der traditionellen Ehe und Familie in der politischen Debatte mehrfach hervorgehoben, auch wenn ihr eigenes Leben mit diesem Bild nicht immer übereinstimmt.

Die Diskrepanz zwischen öffentlicher Rhetorik und privatem Leben

Die Frage, die sich stellt, ist, warum diese prominenten Rechtspopulisten eine so starke Betonung auf traditionelle Familienmodelle legen, obwohl ihr eigenes Leben andere Wege zeigt. Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in der politischen Strategie. Die Betonung auf traditionelle Werte spricht viele Wähler an, vor allem in Zeiten, in denen soziale und kulturelle Veränderungen als Bedrohung für etablierte Normen empfunden werden. Das Bild einer „stabilen Familie“ als moralisches und gesellschaftliches Ideal dient vielen Politikern als Mittel, die Unterstützung aus konservativen Kreisen zu sichern.