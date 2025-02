Wolf im Schafspelz: Rechtspopulisten treten gemäßigter auf, wenn die Macht greifbar ist

Ihre Conclusio legen Thomeczek und Bernhard in ihrem Beitrag „Anticipating Office: Does the Populist Radical Right Decrease its Populist Communication When It Has the Opportunity to Join Government?“ für das von der Cambridge University Press herausgebrachte Government and Opposition dar. Dafür haben sich die Wissenschaftler die Oppositionszeit (2007/08) der Schweizerischen Volkspartei (SVP) und die Regierungszeit (2017 bis 2019) der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) genauer angesehen. Beide Parteien sind als rechtspopulistisch zu klassifizieren.

Die beiden Politikwissenschaftler haben für ihre Studie über 1.000 Pressemitteilungen (PM) der SVP und der FPÖ ausgewertet. Die Analyse der Daten zeigt, dass zunächst keine Mäßigung erkennen ist, wenn Regierungs- und Oppositionsphasen verglichen werden. Beide Parteien mäßigten sich jedoch in der Zeit vor der Regierungsteilnahme, als die anderen Parteien ihnen eine Regierungsperspektive signalisierten. Es zeigt sich laut den Untersuchungen außerdem, dass der entsprechende Kontext eine maßgebliche Rolle spielt.