News Logo
ABO

US-Einwanderungsbehörde nahm Feuerwehrleute bei Einsatz fest

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die CBP beschützt die USA vor illegal eingewanderten Brandbekämpfern
©AFP, APA, CHARLY TRIBALLEAU
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die US-Einwanderungsbehörde hat im nordwestlichen Staat Washington zwei Feuerwehrleute festgenommen, die sich eben auf ihren Einsatz zur Bekämpfung eines Waldbrands vorbereiteten. Bei einer Kontrolle von Feuerwehrleuten eines Privatunternehmens seien zwei Mitarbeiter entdeckt worden, die sich illegal im Land befunden hätten, erklärte die Zoll- und Grenzschutzbehörde CBP am Donnerstag. Es soll sich um Mexikaner handeln. Gegen einen sei eine Abschiebe-Anordnung verfügt worden.

von

Wie die Lokalzeitung "Seattle Times" berichtete, mussten sich im Rahmen der Kontrolle insgesamt 44 Feuerwehrleute aufstellen und ausweisen. Ihnen sei zudem untersagt worden, Aufnahmen der Kontrolle zu machen. "Du hast hier draußen dein Leben riskiert, um die Gemeinschaft vor Ort zu retten", sagte ein Feuerwehrmann, der nicht namentlich genannt wurde, der "Seattle Times" und fügte hinzu: "Und so behandeln sie uns."

Die Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen einen seit Juli wütenden Waldbrand, der bereits rund 3.600 Hektar an Vegetation zerstört hat und als "Bear Gulch Fire" bezeichnet wird. Nach Angaben der CBP (Customs and Border Protection) erfolgte die Kontrolle der Feuerwehrleute, nachdem mehrere Förster um eine Prüfung der Mitarbeiterlisten von privaten Feuerwehrfirmen gebeten hatten. Nach Angaben der CBP wurden zwei der kontrollierten Feuerwehrleute festgenommen, für die 42 weiteren wurde die Entlassung aus ihrem Arbeitsverhältnis angeordnet. Der Einsatz der Grenzschützer habe "die Brandbekämpfung in der Region nicht behindert".

Der demokratische Gouverneur von Washington, Bob Ferguson, erklärte in Onlinediensten, er habe Nachforschungen in der Angelegenheit angeordnet und sei "tief besorgt" über den Vorfall. US-Präsident Donald Trump fährt seit seinem Amtsantritt für seine zweite Amtszeit im Jänner einen strikten Migrationskurs mit Razzien und mehr Abschiebegefängnissen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ministerin Tanner nimmt für Österreich teil
Politik
EU-Verteidigungsminister erörtern Militärhilfe für Kiew
Die Bergungsarbeiten in Kiew sind noch immer nicht angeschlossen
Politik
Zahl der Toten bei Großangriff auf Kiew auf 23 gestiegen
Ungarn wäre zu Gastgeberolle bei Treffen Selenskyj-Putin bereit
Politik
Minister: Ungarn könnte Treffen Selenskyj-Putin ausrichten
Soldaten der UNIFIL im Libanon
Politik
UN-Sicherheitsrat beschließt Aus für UNIFIL-Mission 2026
Politik
Europäer leiten Reaktivierung von Iran-Sanktionen ein
Mahnwache in Minnesota zum Gedenken an die Opfer
Politik
FBI-Chef: Terrorverdacht bei Angriff in Minneapolis erhärtet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER