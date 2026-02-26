Umfrage: Österreicher sehen USA unter Trump immer kritischer

Der internationalen Politik der USA schreiben die Österreicherinnen und Österreicher außerdem eine destabilisierende Wirkung auf die Welt zu. Im Vergleich der vier Mächte EU, China, USA und Russland landen die USA nur an dritter Stelle. Die EU-Politik werde als stabilisierendste wahrgenommen, gefolgt von China.

76 Prozent der Befragten sagen aus, die internationale Politik der USA destabilisiere die Welt, nur 14 Prozent sehen diese positiv. Am wenigsten vertrauen die Österreicher Russlands Politik - 81 Prozent erachten diese als destabilisierend. Rund die Hälfte (54 Prozent) sehen Chinas Politik als destabilisierend. Am besten schneidet die EU ab: 50 Prozent der Befragten finden, die EU-Politik stabilisiere die Welt, nur 31 Prozent stufen sie als destabilisierend ein.

Der Anteil jener, die sich mehr Unabhängigkeit der EU von den USA während Donald Trumps Präsidentschaft wünschen, steigt: Während im Oktober des Vorjahres noch 57 Prozent dieser Meinung waren, sind es mittlerweile 68 Prozent der Befragten. Kompromisse mit den USA zu suchen, sehen immer Weniger als zielführend (aktuell 25 Prozent vs. 33 Prozent im Vorjahr).