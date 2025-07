Über 90 Tote und weiter Vermisste nach US-Flutkatastrophe

Tage nach dem Beginn der Sturzfluten in Texas hoffen Retter immer noch, Vermisste lebend zu finden. Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Flutgebiet in Texas ist weiter gestiegen. Stand Montagmittag (Ortszeit) lag sie nach Angaben des Weißen Hauses bei mehr als 90. Freitagmorgen hatten die verheerenden Überschwemmungen Camper an den Flussufern überrascht - viele Kinder und Erwachsene starben.

von APA