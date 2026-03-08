ABO

Über 30 Tote bei Drohnenangriffen auf Zivilisten im Sudan

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Sudanesen müssen mit Angriffen, Zerstörung und Vertreibungen leben
©APA/APA/AFP/STR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei Drohnenangriffen auf Märkte in zwei Ortschaften im kriegsgeplagten Sudan sind nach Angaben aus Krankenhauskreisen mindestens 33 Menschen getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Arzt in Abu Zabad, einem der getroffenen Orte in der Region West-Kordofan, am Sonntag. Demnach traf eine weitere Drohne den Ort Wad Banda. Zur Herkunft der Drohnen äußerte sich der Mediziner nicht.

von

Die Region im Südwesten des Sudan ist ein Schwerpunkt der Kämpfe zwischen der Armee von Militärherrscher Abdel Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Dagalo. Die Kämpfe halten seit April 2023 an, dabei wurden wiederholt Drohnen eingesetzt.

Ein Einwohner von Abu Zabad berichtete, er habe am Samstag bei der Beisetzung von 20 Menschen geholfen. Nach seiner Darstellung handelte es sich in dem Ort um einen Drohnenangriff der Armee. Aus Militärkreisen wurde diese Darstellung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zurückgewiesen. Die Streitkräfte "bombardieren keine zivilen Gebiete", hieß es. "Wir nehmen nur die Rebellen, ihre Ausrüstung und ihre Waffendepots ins Visier."

Seit Beginn der Kämpfe sehen sich beide Konfliktparteien Vorwürfen der internationalen Gemeinschaft ausgesetzt, sie verübten Kriegsverbrechen. In dem Bürgerkrieg in Afrikas drittgrößten Land wurden bis dato zehntausende Menschen getötet; mehr als elf Millionen Menschen flüchteten. Die Vereinten Nationen bezeichnen den Konflikt als schlimmste humanitäre Krise weltweit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Es gibt offensichtlich ein drittes ICE-Todesopfer
Politik
Videos von ICE-Todesschüssen auf Amerikaner veröffentlicht
Politik
Bericht: Expertenrat einigte sich auf Khamenei-Nachfolger
An der Botschaft entstand Sachschaden
Politik
Explosion an US-Botschaft in Oslo womöglich Anschlag
Raffinerie in Teheran unter Beschuss
Politik
Israel begann neue Angriffswelle auf den Iran
Schafft es Shah vom Rapper zum Regierungschef?
Politik
Partei von Ex-Rapper vor Sieg bei Parlamentswahl in Nepal
Trump setzt auf Drogenthema zwecks US-Dominanz in Lateinamerika
Politik
Trump hob Militärkoalition gegen Drogenkartelle aus Taufe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER