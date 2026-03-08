Prozess gegen Erdogan-Rivalen İmamoğlu beginnt in der Türkei

Kritiker sehen die Vorwürfe als politisch motivierten Versuch an, İmamoğlu daran zu hindern, bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Erdoğan anzutreten. Der 54-Jährige war vor knapp einem Jahr festgenommen worden - am selben Tag, an dem die Oppositionspartei CHP ihn zu ihrem Präsidentschaftskandidaten kürte. İmamoğlus Festnahme löste in der Türkei die größte Protestwelle seit den sogenannten Gezi-Protesten von 2013 aus, fast 2.000 Menschen wurden festgenommen.