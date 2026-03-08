ABO

Prozess gegen Erdogan-Rivalen İmamoğlu beginnt in der Türkei

Wichtigster Rivale Erdoğans
In der Türkei beginnt am Montag ein Korruptionsprozess gegen den seit einem Jahr inhaftierten Istanbuler Bürgermeister und Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu. Beim Prozess im westlich von Istanbul gelegenen Silivri wirft die Staatsanwaltschaft dem wohl wichtigsten innenpolitischen Rivalen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan vor, über ein umfassendes kriminelles Netzwerk Einfluss ausgeübt zu haben. Die Anklage fordert deswegen eine Haftstrafe von 2.430 Jahren.

Kritiker sehen die Vorwürfe als politisch motivierten Versuch an, İmamoğlu daran zu hindern, bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Erdoğan anzutreten. Der 54-Jährige war vor knapp einem Jahr festgenommen worden - am selben Tag, an dem die Oppositionspartei CHP ihn zu ihrem Präsidentschaftskandidaten kürte. İmamoğlus Festnahme löste in der Türkei die größte Protestwelle seit den sogenannten Gezi-Protesten von 2013 aus, fast 2.000 Menschen wurden festgenommen.

(FILES) Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu attends a protest of his supporters in front of the Istanbul Metropolitan Municipality in Istanbul on December 15, 2022, after a Turkish court sentenced him to more than two years jail and banned him from politics ahead of next year's presidential election. Turkish opposition challenger Ekrem Imamoglu goes on trial March 9, 2026 on corruption charges, making it increasingly unlikely he'll contest the next election, analysts say. But his party insists it remains viable despite mounting legal pressure. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

