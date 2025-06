Trump: Stufenweise Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Trump äußerte sich zuversichtlich, dass beide Seiten die Absprache einhalten würden und der "Zwölf-Tage-Krieg" damit endgültig beendet sei. "Dieser Krieg hätte Jahre dauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können", schrieb Trump weiter. "Aber das ist nicht der Fall und wird niemals so sein."

Israel hatte seinen Krieg vor gut zehn Tagen mit massiven Angriffen auf den Iran begonnen. Am Wochenende hatten auch die USA drei iranische Atomanlagen bombardiert. Am Montag führte der Iran einen begrenzten Vergeltungsschlag gegen einen US-Luftwaffenstützpunkt in Katar durch, bei dem niemand zu Schaden kam. Trump zufolge hatten die Iraner die USA vor dem Angriff gewarnt.