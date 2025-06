Trump soll US-Angriff auf Iran laut Bericht bewilligt haben

Am Freitag soll es zu einem Treffen von Außenministern europäischer Länder mit Vertretern des Iran kommen, um neue Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zu starten. Demnach sollen sich in Genf zunächst die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas abstimmen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus deutschen Diplomatenkreisen. Danach soll es ein gemeinsames Gespräch mit dem iranischen Außenminister geben. "Der Iran muss jetzt zu Verhandlungen bereit sein", sagte der deutsche Außenminister Johann Wadephul in der ARD-Sendung "Maischberger".