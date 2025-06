Dutzende Tote bei Hilfsverteilstelle im Gazastreifen

Israel machte jedoch Provokationen palästinensischer Extremisten für die Gewalt verantwortlich. Fast täglich gibt es Todesopfer durch Schüssen an Ausgabestellen für Nahrungsmittel. Der schmale Küstenstreifen ist seit langem von Israel abgeriegelt. Hilfsgüter kommen nur spärlich hinein. Die rund 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen leiden unter dem Mangel an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten.

Israel hat die Verantwortung für die Verteilung eines Großteils der Hilfsgüter, die es in den Gazastreifen lässt, in die Hände der neuen, von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) gelegt. Die GHF unterhält drei Verteilstellen in Gebieten, die von israelischen Truppen bewacht werden. Die UNO lehnt das Vorgehen ab. Sie kritisieren die GHF-Verteilung als unzureichend, gefährlich und nicht unparteiisch.

Vor der GHF hatten vor allem UNO-Organisationen wie das UNRWA großflächig Hilfsgüter verteilt. Insgesamt wurden in dem seit 7. Oktober 2023 dauernden Krieg weit mehr als 50.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet. Anlass für den Krieg war der Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel vom 23. Oktober 2023. Dabei töteten die Extremisten an einem Tag 1.200 Menschen und verschleppten rund 250 als Geisel in den Gazastreifen. Noch immer werden 58 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, die Mehrheit von ihnen lebt allerdings nicht mehr.