Israels Militär meldet neue Raketenangriffe aus dem Iran

Berichten von iranischen Nachrichtenwebseiten zufolge flog Israel Angriffe auf die Raketenproduktionsanlage Khojir in der Nähe der Hauptstadt Teheran. Diese Anlage ist laut Medien im Oktober schon einmal angegriffen worden.

Teheran feuerte nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch "Hyperschallraketen" auf Israel ab. In der "elften Welle" der Angriffe auf Israel seien ballistische Hyperschallraketen des Typs "Fattah 3" abgefeuert worden, erklärten die iranischen Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - in den frühen Morgenstunden in einem staatlichen iranischen Sender. Iranische Streitkräfte hätten dabei "die vollständige Kontrolle über den Himmel der besetzten Gebiete erlangt".

Die Angriffe hätten Luftwaffenbasen gegolten, von denen Attacken auf den Iran gestartet worden seien, teilten die Revolutionsgarden laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. Die Angriffe würden ohne Unterbrechung und in verschiedenen Formen fortgesetzt.

Der Iran hatte bereits am Dienstag und in den Tagen davor mehrere Raketen-Salven auf Israel abgefeuert. Seit Freitag wurden bei den Angriffen in Israel 24 Menschen getötet und mehr als 600 Menschen verletzt. Im Iran kamen bisher mehr als 200 Menschen ums Leben.

Wegen der angespannten Sicherheitslage bleibt die US-Botschaft in Jerusalem bis einschließlich Freitag geschlossen. Das gelte auch für die Konsularabteilungen in Tel Aviv und Jerusalem, hieß es auf der Webseite der diplomatischen Vertretung. Es könnten keine Pässe ausgestellt oder andere Dienstleistungen geboten werden. Der nächste reguläre Geschäftstag wäre dann der kommende Montag.