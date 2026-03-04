Trauerfeier für Khamenei - Israel will auch Nachfolger töten

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb in einem Post auf der Plattform X, jeder Anführer, der im Iran ernannt werde, "um weiterhin das Programm zur Vernichtung Israels voranzutreiben, die USA, die freie Welt und die Staaten der Region zu bedrohen und das iranische Volk zu unterdrücken, wird ein eindeutiges Ziel für eine Eliminierung sein". Es spiele dabei keine Rolle, "wie er heißt oder wo er sich versteckt".

Die hochrangigen Geistlichen, die für die Wahl des nächsten Oberhaupts des Iran verantwortlich sind, haben sich am Dienstag zu Beratungen getroffen. Der Sohn des getöteten ehemaligen Oberhaupts, Ayatollah Ali Khamenei, ging laut iranischen Beamten als klarer Favorit hervor, schrieb die "New York Times". Die Beamten sagten, dass die Geistlichen erwägen, bereits am Mittwoch früh bekannt zu geben, dass der Sohn, Mojtaba Khamenei, die Nachfolge seines Vaters antreten wird.

Einige hätten aber Vorbehalte geäußert, da sie befürchten, dass er dadurch zum Ziel der Vereinigten Staaten und Israels werden könnte. Sie äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität, um über sensible interne Beratungen zu sprechen.

Die Geistlichen, bekannt als Expertenrat, hielten laut den Beamten zwei virtuelle Sitzungen ab, eine am Morgen und eine am Abend. Israel griff ein Gebäude in Ghom an, einem der wichtigsten Machtzentren des schiitischen Islam, wo die Versammlung zusammentreten und den neuen Obersten Führer wählen sollte, aber das Gebäude war leer, wie die Nachrichtenagentur Fars, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden verbunden ist, berichtete.