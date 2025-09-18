Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

Ein Armeesprecher sagte, inzwischen seien rund 450.000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet. Zuvor hatte sich dort rund eine Million Menschen aufgehalten.

Israel hatte in der Nacht auf Dienstag eine höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt begonnen. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln zu erzielen. Laut Militärsprecher Effie Defrin hat die israelische Armee seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 1.200 Ziele angegriffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.