Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

von
Ein Armeesprecher sagte, inzwischen seien rund 450.000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet. Zuvor hatte sich dort rund eine Million Menschen aufgehalten.
Israel hatte in der Nacht auf Dienstag eine höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt begonnen. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln zu erzielen. Laut Militärsprecher Effie Defrin hat die israelische Armee seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 1.200 Ziele angegriffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.
In this picture taken from the Israeli border with the Gaza Strip, smoke rises over destroyed buildings in the besieged Palestinian territory on September 18, 2025. Israeli tanks and jets pounded Gaza City, the target of a major ground offensive, on September 18 prompting Palestinians to flee south, where the Israeli military announced the deaths of four soldiers. (Photo by Maya Levin / AFP)