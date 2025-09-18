News Logo
ABO

Tote bei Angriffen und Kämpfen im Gazastreifen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Rauchwolken über dem Gazastreifen
©AFP, APA, MAYA LEVIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind palästinensischen Angaben zufolge 48 Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten medizinische Kreise im Gazastreifen. Allein in der Stadt Gaza starben Krankenhausangaben zufolge am Donnerstag 38 Menschen. Israels Armee meldete derweil vier durch einen Sprengsatz getötete Soldaten im Süden des Gebiets.

von

Ein Armeesprecher sagte, inzwischen seien rund 450.000 Palästinenser aus der Stadt Gaza geflüchtet. Zuvor hatte sich dort rund eine Million Menschen aufgehalten.

Israel hatte in der Nacht auf Dienstag eine höchst umstrittene Bodenoffensive in der Stadt begonnen. Ziel ist es nach Angaben der Regierung, die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln zu erzielen. Laut Militärsprecher Effie Defrin hat die israelische Armee seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 1.200 Ziele angegriffen. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

In this picture taken from the Israeli border with the Gaza Strip, smoke rises over destroyed buildings in the besieged Palestinian territory on September 18, 2025. Israeli tanks and jets pounded Gaza City, the target of a major ground offensive, on September 18 prompting Palestinians to flee south, where the Israeli military announced the deaths of four soldiers. (Photo by Maya Levin / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Deal - Trump und Starmer unterzeichneten Technologie-Partnerschaft
Politik
Trump und Starmer würdigen "besondere Beziehung"
++ ARCHIVBILD ++ Wolodymyr Selenskyj vor einem Flugabwehrsystem Patriot
Politik
Russland übergibt Leichen von tausend ukrainischen Soldaten
Kimmel thematisierte Attentat auf Kirk in seiner Show
Politik
ABC nimmt Late-Night-Show von Jimmy Kimmel aus dem Programm
Demonstrationen gegen Sparbudget der französischen Regierung
Politik
Streiktag in Frankreich: Hunderttausende gegen Sparpläne
Genaue Angaben machte er keine
Politik
Trump kündigt Einstufung von Antifa als Terrorgruppe an
Staatsbankett im Schloss Windsor
Politik
Charles betont bei Trump-Besuch Ukraine-Hilfe
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER