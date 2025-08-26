News Logo
ABO

Terrorpläne bei Swift-Konzert - Helfer in Berlin verurteilt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Ein Jahr nach dem abgesagten Konzert in Wien trafen sich "Swifties"
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Gut ein Jahr nach der Absage von Taylor-Swift-Konzerten in Wien aus Angst vor einem Terroranschlag ist in Berlin ein IS-Anhänger zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Das Kammergericht sprach den inzwischen 16-Jährigen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Unterstützung einer terroristischen Gewalttat im Ausland schuldig, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

von

Wegen des jungen Alters des Angeklagten erfolgte der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aus Angst vor Terroranschlägen hatten die Veranstalter im August 2024 drei unmittelbar bevorstehende Konzerte des US-Popstars Taylor Swift in Wien abgesagt. Vorausgegangen war die Festnahme von zwei Verdächtigen – darunter ein inzwischen 20-Jähriger, der nach den Erkenntnissen der Polizei Anschläge im Großraum Wien plante.

Bei dem Syrer, der nun in Berlin vor Gericht stand, handelte es sich um seinen Komplizen. Nach Überzeugung der Richter hat sich der Jugendliche durch IS-Propaganda im Internet radikalisieren lassen. 2024 habe er dann mit dem Heranwachsenden aus Österreich in Kontakt gestanden. Der Jugendliche schickte diesem laut Urteil unter anderem das Video einer Bombenbauanleitung und vermittelte den Kontakt zu einem IS-Mitglied.

Nach Gerichtsangaben hat der 16-Jährige im Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. Mit seinem Urteil folgte das Gericht der Bundesanwaltschaft, die eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung beantragt hatte. Auch die Verteidigung hatte nach Gerichtsangaben eine Bewährungsstrafe beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der heute 20-jährige Hauptverdächtige hatte nach Angaben des österreichischen Verfassungsschutzes einen islamistischen Terroranschlag auf ein Konzert mit Sprengstoff sowie Hieb- und Stichwaffen vor.

Die Ermittlungen gegen den Österreicher dauern an. Insbesondere die Auswertung der sichergestellten Daten sei noch nicht abgeschlossen, hieß es zuletzt von der Staatsanwaltschaft Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Meinl-Reisinger ist gegen einen "Frieden um jeden Preis"
Politik
Meinl-Reisinger gegen "Frieden um jeden Preis" in Ukraine
Ehemaliger EU-Militärchef glaubt nicht an schnellen Frieden
Politik
Brieger glaubt nicht an schnellen Frieden in der Ukraine
Meinl-Reisinger beim Empfang durch Präsidentin Sandu
Politik
Meinl-Reisinger zu Gesprächen in Moldau
Meinl-Reisinger und ihr ukrainischer Amtskollege in Odessa
Politik
Meinl-Reisinger trifft ukrainischen Außenminister in Odessa
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP)
Politik
Soll Bundesheer Ukraine-Waffenruhe sichern? - Tanner bremst
Stocker bei Nachbesprechung von Ukraine-Gipfel dabei
Politik
Stocker schlug Wien als Ukraine-Verhandlungsort vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER