Steinmeier und Van der Bellen zum Abschluss auf Tirol-Besuch

Politik
1 min
Für Steinmeier und Van der Bellen geht es am Donnerstag nach Tirol
©APA, HELMUT FOHRINGER
Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in Österreich begibt sich Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag fort aus Wien und in Richtung Westen: Tirol bzw. Innsbruck steht auf dem Programm des deutschen Staatschefs sowie seines Amtskollegen Alexander Van der Bellen. Besichtigt wird unter anderem - gemeinsam mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) - die Baustelle des Mammutprojektes Brennerbasistunnel (BBT).

Bereits am Vormittag werden Steinmeier, Van der Bellen und Mattle am Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet eintreffen. Anschließend geht es in den Tunnel - besichtigt werden unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost. Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wird, blieb im Vorfeld offen.

Nach dem Tunnel-Termin stehen am Nachmittag - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen - noch weitere in der Landeshauptstadt auf dem Programm der Bundespräsidenten: Ein Besuch des Schloss Ambras, eines Uni Innsbruck-Quantentechnologie-Spin-offs und zu guter Letzt ein "Landesüblicher Empfang" mit Schützen, Musikkapelle und Traditionsvereinen vor der Innsbrucker Hofburg.

