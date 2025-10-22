Steinmeier und Van der Bellen zum Abschluss auf Tirol-Besuch

Bereits am Vormittag werden Steinmeier, Van der Bellen und Mattle am Tunnelportal Ahrental auf Innsbrucker Gebiet eintreffen. Anschließend geht es in den Tunnel - besichtigt werden unter anderem die bereits fertiggestellten Haupttunnel West und Ost. Ob auch die Frage des nach wie vor mehr als stockenden BBT-Nordzulaufs in Deutschland thematisiert wird, blieb im Vorfeld offen.

Nach dem Tunnel-Termin stehen am Nachmittag - unter strengen Sicherheitsvorkehrungen - noch weitere in der Landeshauptstadt auf dem Programm der Bundespräsidenten: Ein Besuch des Schloss Ambras, eines Uni Innsbruck-Quantentechnologie-Spin-offs und zu guter Letzt ein "Landesüblicher Empfang" mit Schützen, Musikkapelle und Traditionsvereinen vor der Innsbrucker Hofburg.