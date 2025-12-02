Streiks in Betrieben der Sozialwirtschaft ab Dienstag

Angekündigt worden waren die Streiks bereits in der Nacht auf vergangenen Freitag, nachdem die Kollektivvertragsverhandlungen nach der dritten Runde ins Stocken geraten waren. Gestreikt wird in allen Bundesländern abseits Wiens ab Dienstag, in der Bundeshauptstadt dann ab Mittwoch, hieß es aus der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Für den Donnerstag plant die Gewerkschaft zum Abschluss der Streikwoche eine Aktion im Wiener Ignaz-Kuranda-Park vor dem Arbeitgeberverband Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ). Beschäftigte werden eine "Lichter-Menge" bilden, damit den Arbeitgebern "ein Licht aufgeht", hieß es. Gefordert wird ein "faires Angebot" bei der nächsten Verhandlungsrunde kommende Woche (11. Dezember).

Sorgen müssten sich Klienten der Betriebe bzw. deren Angehörige angesichts der Streiks keine machen, versicherte GPA-Sprecher Gürtler mehrmals. Die Streiks würden aber dennoch so ausfallen, dass die Arbeitgeberseite sie "spüren" werde. Möglich seien etwa Ausfälle von Ausflügen für Senioren oder die Schließung für den Kundenverkehr in bestimmten Bereichen, etwa der Suchtberatung, für einige Stunden.