Stocker trifft italienische Regierungschefin Meloni

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) trifft am Dienstagnachmittag die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Regierungssitz Palazzo Chigi in Rom. Am Montag wurde Stocker vom italienischen Präsidenten Sergio Mattarella im Rahmen eines Höflichkeitsbesuchs empfangen. Bei dem Treffen mit Meloni sollen EU-Fragen wie die illegale Migration, die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder die EU-Erweiterung um die Staaten des Westbalkans thematisiert werden.

von APA