Bayerns Ministerpräsident Söder zu Besuch in Wien

Bayern und Tirol streiten seit Jahren wegen des Transitverkehrs. An manchen Tagen lässt Tirol Lastwagen nur dosiert über die Grenze. Diese Blockabfertigung löst Staus in Bayern aus. Ebenso beide Seiten betrifft auch der Bau des Brenner-Basis-Tunnels. Markus Söder steht seit 2018 an der Spitze des Freistaats Bayern. Er ist zugleich Vorsitzender der ÖVP-Schwesterpartei CSU. Stocker war Ende Juni zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Deutschland gereist und in Berlin auf Amtskollegen Friedrich Merz (CDU) getroffen.