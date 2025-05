Staatsvertrags-Feiern in Parlament und Belvedere

Nach den zahlreichen Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wird nun die Unterzeichnung des Staatsvertrages zehn Jahre später am 15. Mai gewürdigt. Gleich zwei Festakte gibt es am Donnerstag in Wien: Der erste findet um 11 Uhr im Parlament statt. Am Abend lädt das Bundeskanzleramt in den Schlossgarten des Belvedere, wo der historische Moment stattgefunden hat.

von APA