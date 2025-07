Hochschule Burgenland mit neuen Studiengängen im Gesundheitsbereich

Die Hochschule Burgenland startet mit zwei neuen Bachelorstudiengängen im Gesundheitsbereich: Ab kommendem Herbst können Interessierte am Campus Pinkafeld (Bezirk Oberwart) Biomedizinische Analytik und Radiologietechnologie studieren. Ziel sei es, Gesundheitspersonal auszubilden, um langfristig eine wohnortnahe medizinische Versorgung sicherzustellen, hielt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag in einer Aussendung fest.

von APA