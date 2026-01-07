SPÖ-Vorsitz: Solo für Babler oder Duell mit Kern?

Die SPÖ geht personell gesehen wieder einmal in ein entscheidendes Jahr. Wird Vizekanzler Andreas Babler bei einem Parteitag im März bestätigt, dürfte man bei den Sozialdemokraten personell unverändert in die wichtigen Landtagswahlen der Jahre 2027 und 2028 gehen. Der Parteivorsitzende wurde bereits im November vom Vorstand als Kandidat designiert, doch bestätigt man in der Parteizentrale auf Anfrage, dass dieses Gremium auch noch einen weiteren Bewerber aufstellen könnte.

Dies ist insofern ein wenig eigen, als das neue Statut doch sicher stellen sollte, dass bei mehreren Kandidaten eine Mitgliederwahl die Entscheidung bringen sollte. Die Frist, sich als Kontrahent von Babler aufstellen zu lassen, ist freilich Mitte Oktober verstrichen, ohne dass sich ein Bewerber mit den nötigen Unterstützungserklärungen gemeldet hat. Damit war klar, dass der Parteitag entscheidet. Gedacht war dies an sich nur für den Fall, dass tatsächlich nur ein Kandidat antritt.