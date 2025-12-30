Zäsur für SPÖ Kärnten: Peter Kaiser zieht sich bald zurück

Für Fellner wiederum werde entscheidend sein, ob es ihm gelingt, bei Wechselwählern Vertrauen aufzubauen und sich den Imagewerten seines Vorgängers anzunähern. Die Weichenstellungen der kommenden Monate gelten daher nicht nur als Hofübergabe in Kärnten, sondern auch als Bewährungsprobe für die künftige strategische Ausrichtung der SPÖ im Süden Österreichs.

Bundesparteichef Andreas Babler schade Fellner durch offensichtlichen Widerspruch im Verhältnis zur FPÖ, so Politologe Filzmaier. „Die Frage ist nur, ob das für Fellner von Bedeutung ist. Babler ist schon jetzt laufend mit unangenehmen Fragen konfrontiert, was er denn dazu meine, dass in Kärnten eine Koalition von SPÖ und FPÖ - womöglich in umgekehrter Reihenfolge - nicht auszuschließen ist.“ Diese Debatte könne der von Babler geführte linke Flügel der SPÖ nicht gebrauchen.

„Fellner hingegen fängt mit jedem zu streiten an, der meint, er hätte nicht das gleiche Verhältnis zur FPÖ wie Peter Kaiser und würde für eine Annäherung zur FPÖ stehen. Aus seiner Sicht würden ihn da viele missverstehen, und das lässt ihn ziemlich böse werden“, erklärt der Politologe. Der Haken dabei sei, dass Daniel Fellner nicht merke, dass solche Reaktionen seinerseits Teil des Problems und nicht Teil der Lösung seien, weil es diesen für die SPÖ nachteiligen Themenschwerpunkt verstärke.