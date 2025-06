Shin Bet: Großes Hamas-Netzwerk in Hebron zerschlagen

Der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet hat nach eigenen Angaben eines der größten Hamas-Netzwerke im Westjordanland seit Jahren zerschlagen. In den vergangenen drei Monaten seien bei täglichen Einsätzen mehr als 60 Verdächtige in Hebron festgenommen worden, teilte der Geheimdienst am Sonntag mit. Unterdessen meldete der Hamas-Zivilschutz 23 Tote nach israelischen Militäreinsätzen im Gazastreifen. Darunter sollen auch drei Kinder sein.

von APA