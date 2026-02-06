Semesterferien starten in fünf Bundesländern

Für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen nach dem Unterricht am Freitag die einwöchigen Semesterferien. Zuvor werden in diesen fünf Bundesländern noch die Schulnachrichten ausgeteilt, mit denen die Schüler zur Halbzeit des Schuljahres über ihren Leistungsstand informiert werden. Durch den An- und Abreiseverkehr von Urlauberinnen und Urlaubern kann es am Wochenende rund um die Skigebiete zu Staus kommen.
Währenddessen neigen sich die Ferien für rund eine halbe Million Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich dem Ende zu. Noch eine Woche durchhalten heißt es für die Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich und der Steiermark, wo die Semesterferien für das letzte Drittel der insgesamt 1,1 Mio. Schülerinnen und Schüler am 13. Februar anfangen.