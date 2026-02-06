Semesterferien starten in fünf Bundesländern

Für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen nach dem Unterricht am Freitag die einwöchigen Semesterferien. Zuvor werden in diesen fünf Bundesländern noch die Schulnachrichten ausgeteilt, mit denen die Schüler zur Halbzeit des Schuljahres über ihren Leistungsstand informiert werden. Durch den An- und Abreiseverkehr von Urlauberinnen und Urlaubern kann es am Wochenende rund um die Skigebiete zu Staus kommen.

von APA