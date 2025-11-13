Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa

Selenskyj merkte an, dass Russland derzeit nicht die Absicht habe, seinen Krieg gegen die Ukraine zu beenden. "Angesichts der Lage auf dem Schlachtfeld sehen wir keine Anzeichen dafür, dass Russland aufhören will. Das Problem ist, dass wir angesichts der Verteidigungsindustrie Russlands sehen, dass sie ihre Produktion steigern. Und wir gehen davon aus, dass sie diesen Krieg fortsetzen wollen", fügte er hinzu.

Seiner Ansicht nach könnte gemeinsamer Druck Russland dazu zwingen, den Krieg zu unterbrechen. Er forderte internationale Partner auf, darüber nachzudenken, wie man die Russen jetzt in der Ukraine stoppen kann. Es sei alles zu tun, um die Fähigkeiten der Russen zu reduzieren, "ihnen kein Geld zu geben, das sie immer noch aus der Energiegewinnung beziehen können. Und ihnen keine Waffen zu geben."

Die USA haben Sanktionen gegen die großen russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil verhängt, und forderten Moskau auf, unverzüglich einem Waffenstillstand in der Ukraine zuzustimmen. Selenskyj erklärte, dass sich die Verluste Russlands allein durch diese Sanktionen innerhalb eines Jahres auf mindestens 50 Milliarden Dollar (43,19 Mrd. Euro) belaufen würden.

Russland meldete unterdessen die Einnahme weiterer Dörfer in der Ostukraine. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Donnerstag mit, Synelnykowe in der Region Charkiw und Danyliwka in der Region Dnipropetrowsk erobert zu haben.