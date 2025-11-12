Frankreich gedenkt der Opfer der Anschläge von 2015

Die Gedenkzeremonien beginnen um 11.30 Uhr am Stade de France, anschließend begibt sich Macron zu den damals betroffenen Straßencafés und um 14.30 zum Konzertsaal Bataclan. Um 18.00 wird ein Gedenkgarten in der Nähe des Pariser Rathauses eröffnet. Der Eiffelturm soll in den Landesfarben blau, weiß und rot angestrahlt werden. Schon seit mehreren Tagen ehren Menschen die Opfer mit Blumen und Kerzen auf dem Pariser Platz der Republik.