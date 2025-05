Selenskyj kommt zu Amtseinführungsmesse von Papst Leo

200 Politikerdelegationen aus aller Welt nehmen an der Messe am Sonntag teil. Für Vance ist es eine baldige Rückkehr nach Rom: Er war bereits im April in der Ewigen Stadt und hatte dort als letzter internationaler Spitzenpolitiker Papst Franziskus vor dessen Tod getroffen. Zu dessen Trauerfeier war dann auch Trump selbst angereist. Auch US-Außenminister Marco Rubio wird am Sonntag im Vatikan erwartet.

Erwartet wird, dass der Papst sowohl Selenskyj, als auch Vance zu bilateralen Treffen nach der Messe empfängt. Bei diesen Treffen soll es um internationale Krisenherde gehen, etwa den seit mehr als drei Jahren währenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Nachdem direkte Verhandlungen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und Selenskyj in dieser Woche in der Türkei nicht zustande gekommen waren, bietet sich der Vatikan als möglicher Ort für Gespräche an.

Österreich wird von einer Delegation mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an der Spitze vertreten. Stocker reist noch am Samstag nach Rom. Die heimische katholische Kirche ist unter anderem mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, und dem Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl vertreten.

In Österreich läuten zu Beginn der offiziellen Amtseinführung um 10.00 Uhr für 15 Minuten die Kirchenglocken. Bei einer Zeremonie am Petrusgrab unter dem Petersdom erhält Leo XIV. davor die päpstlichen Insignien: das wollene Pallium, eine weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola, und den eigens für ihn angefertigten Fischerring.