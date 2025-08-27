Schüsse in Minneapolis: FBI prüft Terrorakt

Man prüfe, ob es sich um einen Terrorakt handle, teilte FBI-Direktor Kash Patel auf der Plattform X mit. Der verdächtige Schütze hatte sich das Leben genommen. Heimatschutzministerin Kristi Noem zufolge handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann, der sich als Transfrau identifiziert haben soll. Transpersonen sind Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig fühlen.

Polizeichef Brian O'Hara sprach von einem "vorsätzlichen Gewaltakt gegen unschuldige Kinder und andere Menschen, die gerade einen Gottesdienst feierten". Er fügte an: "Die schiere Grausamkeit und Feigheit, in eine Kirche voller Kinder zu schießen, ist absolut unbegreiflich."

Die Kirche, die der Täter angriff, befindet sich in unmittelbarer Nähe einer katholischen Grund- und Mittelschule in Minneapolis, der bevölkerungsreichsten Stadt im US-Bundesstaat Minnesota. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, erklärte im Onlinedienst X, er bete "für unsere Kinder und Lehrer, deren erste Schulwoche durch diesen furchtbaren Akt der Gewalt ruiniert wurde".

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei über das "tragische" Ereignis informiert worden. Die Bundespolizei (FBI) habe schnell reagiert und sei vor Ort, erklärte er in seinem Onlinedienst Truth Social. "Das Weiße Haus wird diese schreckliche Situation weiterhin beobachten", betonte Trump und rief dazu auf, für alle Betroffenen zu beten.

Trump ließ die amerikanische Flagge als Trauerbekundung auf halbmast setzen. Er ordnete das in einer Proklamation für das Weiße Haus, Botschaften und Konsulate im Ausland sowie Militärstandorte und öffentliche Gebäude in den USA bis Sonntag an, wie das Weiße Haus mitteilte.

Papst Leo XIV. betete für die Opfer des Anschlags auf die katholische Schule in Minneapolis. Er sei allen nahe, die von dieser "schrecklichen Tragödie" betroffen seien, "insbesondere den Familien, die den Verlust eines Kindes zu beklagen haben", hieß es laut Kathpress in einem vom Vatikan veröffentlichten Telegramm an den Erzbischof von Minneapolis, Bernard Hebda. Die Seelen der Verstorbenen vertraue er der Liebe Gottes an.

In dieser Woche waren in den USA viele Schüler aus den Sommerferien in den Unterricht zurückgekehrt. In den vergangenen Jahren haben Angreifer immer wieder Schulen mit Schusswaffen attackiert und dabei zahlreiche Menschen getötet. In den USA sind mehr Schusswaffen im Umlauf als es Einwohner gibt. Das Land verzeichnet die höchste Todesrate durch Schusswaffen unter allen Industrieländern.