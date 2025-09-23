News Logo
ABO

Schärfere Waffengesetze vor Beschluss

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nationalrat startet in die Herbstarbeit
©APA, THEMENBILD, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch eine Verschärfung der Waffengesetze. Die Novelle ist eine Reaktion auf den Amoklauf eines ehemaligen Schülers an einem Grazer Gymnasium, der im Juni zehn Menschenleben gefordert hatte. In dem Paket enthalten ist ein höheres Mindestalter für den Erwerb sowie eine ausgedehnte Abkühlphase nach Kauf der Waffe. Neben der Koalition werden auch die Grünen dem Gesetz zustimmen.

von

Zweiter größerer Gesetzesbeschluss ist eine ORF-Novelle. Mit dieser wird der gesetzliche Einfluss der Landeshauptleute auf die Bestellung von Landesdirektoren abgeschafft. Dazu wird die FPÖ ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Causa Pilnacek einbringen. Dieser wird in der Folge noch einmal vom Geschäftsordnungsausschuss geprüft, ehe die Arbeit los gehen kann.

Angesetzt sind zu Beginn der Sitzung auch zwei "Aktuelle Stunden". Eine dreht sich auf Wunsch der NEOS um die Bildung, die andere auf Initiative der Grünen um die Klimaziele.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
An den FH gibt es keinen Kollektivvertrag
Politik
Fachhochschul-Personal demonstrierte für Kollektivvertrag
An den FH gibt es keinen Kollektivvertrag
Technik
Fachhochschul-Personal demonstrierte in Wien für Kollektivvertrag
Es wird nicht das gesamte Geld zum Ausbau der Kindergärten genutzt
Politik
Länder ließen Mittel für Kindergartenausbau liegen
Henrike Brandstötter lobte die zu beschließende ORF-Gesetzesnovelle
Technik
Vor Nationalrat - NEOS bewarben pinke Handschrift in Regierung
++ ARCHIVBILD ++ Lehrerinnen und Lehrern sind gestresst
Technik
Kaum Angebote zu psychischer Gesundheit an Österreichs Schulen
Pilnacek steht im Fokus des ersten FPÖ-U-Ausschusses
Politik
FPÖ will schnellen Pilnacek-U-Ausschuss
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER