Salzburger IS-Rückkehrerin Maria G. steht vor Gericht

2019 wurde Maria G. gefangen genommen und war ab 2020 mit ihren Söhnen im Internierungslager Roj in Nordsyrien untergebracht. Im März 2025 wurde sie nach langem juristischem Ringen nach Österreich zurückgeholt. Wie ihre Verteidigerin im Vorfeld sagte, werde sich ihre Mandantin geständig zeigen. Maria G. habe "den größten Fehler ihres Lebens" begangen und seit ihrer Rückholung "alles getan, um gute Voraussetzungen für ihr weiteres Leben zu schaffen". Die Angeklagte befand sich zuletzt auf freiem Fuß. Ein Urteil in dem Prozess soll noch am Mittwoch fallen.