Rumänien-Präsidentenwahl: Rechtspopulist Simion voran

Der Rechtspopulist George Simion von der ultranationalistischen AUR-Partei hat am Sonntag laut Exit Polls die erste Runde der umstrittenen Wiederholung der rumänischen Präsidentschaftswahlen gewonnen. In der entscheidenden zweiten Runde am 18. Mai wird Simion entweder gegen den Kandidaten der proeuropäischen Regierungskoalition Crin Antonescu oder den parteiunabhängigen Bürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, antreten. Sie lagen Umfragen zufolge gleichauf auf Platz zwei.

von APA