News Logo
ABO

Regierung veröffentlichte Förderungen an 725 Organisationen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Bundesregierung hat Förderungen an insgesamt 725 Organisationen veröffentlicht. Sie kam damit einer groß angelegten Sammelanfrage der FPÖ nach, die einen Missbrauch von "Steuermillionen" an NGOs vermutet. Insgesamt wurden von den Ministerien für die Zeit seit Oktober 2019 Zahlungen in Höhe von 4,3 Mrd. Euro an gemeinnützige Organisationen, Vereine und Institutionen aufgelistet. 3,3 Mrd. davon flossen an öffentliche Universitäten.

von

Mehr als 2.100 Fragen auf über 200 Seiten hatten die Freiheitlichen in ihrer Sammelanfrage an alle Ministerien gestellt. Anprangern will die Partei damit den aus ihrer Sicht bestehenden Missbrauch von Steuergeld an das "NGO-Business in Österreich". Abgefragt wurden Zahlungen an hunderte NGOs und andere Organisationen. Dabei wurde von den Blauen durchaus selektiv ausgewählt. So sticht bei den aufgelisteten Förderungen des Bundeskanzleramts etwa jene an die Grüne Parteiakademie FREDA ins Auge, mit 9,13 Mio. Euro der mit Abstand größte Posten der letzten Legislaturperiode. Die gesetzlichen Förderungen an die Parteiakademien der übrigen Parteien fehlen, weil sie nicht Teil der Anfrage waren.

Unter den aufgelisteten Förderungen finden sich neben Institutionen wie Universitäten, Forschungseinrichtungen, der Österreichischen Energieagentur und dem Vertretungsnetzwerk, vor allem gemeinnützige Organisationen von Rotem Kreuz, Pfadfindern bis zu kleineren Vereinen. Keine Auskunft erhielt die FPÖ in Bezug auf die ebenfalls angefragten Mitgliedschaften von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ministerien in den 725 Organisationen. Dies falle nicht in den Vollziehungsbereich der Ministerien, argumentierten die Ressorts.

Die Bundesregierung verwies anlässlich der Anfrage auf die eingerichtete Förder-Taskforce, mit der sämtliche Förderausgaben einer umfassenden Prüfung und Wirkungskontrolle unterzogen würden, um sie künftig noch effizienter, treffsicherer und transparenter einzusetzen. Zugleich wurde von der Dreierkoalition betont, dass gemeinnützige Organisationen einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

"Es geht nicht um die gute Arbeit von Rotem Kreuz und Co., sondern um teilweise Geldverschwendung im großen Stil für Dinge, die kein Steuerzahler benötigt", erklärte die FPÖ in einer Aussendung am Montag. Man werde alles genau durcharbeiten, kündigte Generalsekretär Michael Schnedlitz an. Die mehr als 700 Einzelabfragen seien notwendig gewesen, weil kein Ministerium die Frage nach Zahlungen an NGOs beantworten habe wollen, mit der Begründung, der Begriff NGOs existiere rechtlich nicht.

Kritik an der Anfrageserie hatten unter anderem die Grünen geübt, die darin einen Versuch vermuteteb, NGOs mundtot zu machen. "Die FPÖ setzt ihre gefährliche Diffamierungskampagne gegen die Zivilgesellschaft fort und kopiert damit das Playbook von Donald Trump und Viktor Orbán", so die EU-Abgeordnete Lena Schilling in einer Stellungnahme und forderte "ein starkes europäisches und österreichisches Bekenntnis zum Schutz der Zivilgesellschaft".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Für knapp 1,17 Mio. Schüler enden bald die Ferien
Politik
Weniger Taferlklassler als zuletzt, Schülerzahlen stagnieren
Für knapp 1,17 Mio. Schüler enden bald die Ferien
Technik
Weniger Taferlklassler als zuletzt, Schülerzahlen stagnieren
Schulbeginn am 1. und 8. September
Technik
Schulstart - Die wichtigsten Termine im Schuljahr 2025/26
Andreas Babler am Weg zum Sommergespräch
Politik
Babler verspricht Fortsetzung der Mietpreisbremse
Wiederkehr hofft auf mehr Interesse am Volksschullehramt
Politik
Mehr Studienanfänger bei neuer Volksschullehrerausbildung
Schultaschen, Bücher, Stifte und Co. kosten viel Geld
Technik
SPÖ Niederösterreich für Wiedereinführung des Schulstartgeldes
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER