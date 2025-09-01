News Logo
ABO

Regierung berät in Klausur zur trüben Wirtschaftslage

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Regierung kehrt aus der politsichen Sommerpause zurück
©APA, HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die schwarz-rot-pinke Dreierkoalition kehrt mit einer zweitägigen Regierungsklausur aus der politischen Sommerpause zurück. Hauptthemen bei den Beratungen am Dienstag und Mittwoch sind die trübe Wirtschaftslage und die hohe Teuerung. Der Spielraum für Maßnahmen zur Konjunkturbelebung ist angesichts der schwierigen Budgetsituation gering, trotzdem soll zumindest ein kleines Konjunkturpaket geschnürt werden. Aus Spargründen trifft man sich erneut im Kanzleramt.

von

Am ersten Tag der Klausur werden als Wirtschaftsexperten die deutsche "Wirtschaftsweise" Ulrike Malmendier, die an der Universität in Berkeley lehrt, sowie der IHS-Ökonom Sebastian Koch zurate gezogen. Die österreichische Wirtschaft kommt nach zwei Rezessionsjahren nicht in Schwung und dürfte heuer laut Prognosen der Wirtschaftsforscher stagnieren (Wifo) bzw. um magere 0,1 Prozent (IHS) wachsen. Als mögliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur sind unter anderem Investitionsprämien, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und Anschubfinanzierungen angedacht. Beraten werden soll auch über Maßnahmen zur Dämpfung der Inflation, die mit 3,7 Prozent im Juli höher als im Rest der Eurozone war. Nicht auf der offiziellen Tagesordnung stehen die Themen Pensionserhöhung und ein mögliches Aufschnüren der im Vorjahr paktierten Erhöhung der Beamtengehälter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wiederkehr besuchte ein Gymnasium in Klosterneuburg
Politik
Schuljahr-Start in Wien, Niederösterreich und Burgenland
++ ARCHIVBILD ++ Amtsverschwiegenheit ist Geschichte
Politik
Informationsfreiheit tritt in Kraft
Die Schule beginnt wieder
Technik
Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland
Peter Kaiser gibt den Parteivorsitz ab
Politik
Zweiter Kandidat für Kaiser-Nachfolge bei SPÖ-Kärnten
Die Dreierkoalition geht in Klausur
Politik
Dreierkoalition startet mit Regierungsklausur in den Herbst
++ HANDOUT ++ Tanner will Nachrichtendienste "auf der Höhe der Zeit"
Politik
Tanner will mehr Befugnisse für Militärnachrichtendienste
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER