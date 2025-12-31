Putin in Neujahrsbotschaft: "Glauben an den Sieg"

"Ich gratuliere unseren Kämpfern und Kommandanten zum beginnenden Neuen Jahr!", betonte Putin dem von Staatsmedien veröffentlichten Redetext zufolge, und bezeichnete die russischen Soldaten als "Helden". Die Truppen, die an der sogenannten Spezialoperation seit Februar 2022 in der Ukraine beteiligt sind, würden für "ihr Heimatland, die Wahrheit und Gerechtigkeit" kämpfen. Die Ukraine wirft ihnen Kriegsverbrechen vor.

"Millionen Menschen in ganz Russland - das versichere ich ihnen! - sind in dieser Silvesternacht bei Ihnen" sagte hingegen Putin. "Sie denken an Sie, fühlen mit Ihnen, hoffen auf Sie. Wir sind vereint in unserer aufrichtigen, selbstlosen und treuen Liebe zu Russland". Das Land werde seine gesetzten Ziele erreichen, "für unser großes Russland!"

Von den Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des Krieges oder der Hoffnung auch vieler Russen auf Frieden war aber keine Rede in der Botschaft. Das Jahr 2026 beginnt zu einem Zeitpunkt, zu dem ein diplomatischer Ausweg im Ukraine-Konflikt weiterhin unsicher erscheint. Die Verhandlungen treten auf der Stelle, während die russische Armee an der Front weiter angreift und vorrückt. Die nun fast vier Jahre andauernden Kämpfe haben auf beiden Seiten zu zehn- oder sogar hunderttausenden Toten geführt.

Putins Neujahrsbotschaft wird wegen der verschiedenen Zeitzonen des flächenmäßig größten Landes der Erde jeweils um Mitternacht in den Regionen ausgestrahlt. Als letzte gehen die Menschen in Kaliningrad an der Ostsee in Russland ins Jahr 2026 - und zwar um 23.00 Uhr MEZ. Die festlich geschmückte und schillernde Hauptstadt Moskau feiert um 22.00 Uhr MEZ.

Die Neujahrsansprache war zugleich der 26. Jahrestag von Putins Übernahme der Macht: Am 31. Dezember 1999 hatte sein Vorgänger Boris Jelzin seinen Rücktritt und die Nominierung von Putin als Übergangspräsident verkündet.