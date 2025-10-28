News Logo
ABO

Prozess um Attentat auf Japans Ex-Premier Abe startet

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Shinzo Abe wurde 2022 ermordet
©EUGENE HOSHIKO, AFP, APA, POOL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Drei Jahre nach dem tödlichen Attentat auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe beginnt am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Dem 45-jährigen Tetsuya Yamagami werden Mord sowie Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Es wird erwartet, dass Yamagami den Mordvorwurf einräumt. Nach dem Auftakt sind bis Jahresende 17 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird für den 21. Jänner erwartet.

von

Yamagami war im Juli 2022 am Tatort in Nara festgenommen worden. Er soll Abe während einer Wahlkampfrede mit einer selbst gebauten Waffe erschossen haben. Als Motiv gab er Medienberichten zufolge an, er habe Abe für die Förderung der Vereinigungskirche verantwortlich gemacht. Gegen die Gruppe hegte er einen Groll, nachdem seine Mutter ihr rund 100 Millionen Yen gespendet hatte.

Nach dem Attentat wurde bekannt, dass mehr als hundert Abgeordnete von Abes Liberaldemokratischer Partei (LDP) Verbindungen zur Kirche hatten, was die öffentliche Unterstützung für die Regierungspartei schmälerte. Das Attentat hatte Japan erschüttert, da Waffengewalt und politische Gewalt in dem Land selten sind. Abe war der am längsten amtierende Ministerpräsident Japans.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Abkommen zu seltenen Erden unterzeichnet
Politik
Japan will "goldenes Zeitalter" mit USA
Die RSF-Miliz übernahm die Kontrolle der Stadt Al-Fashir
Politik
UN warnen vor Gräueltaten im Sudan
Waffenruhe im Gazastreifen bleibt fragil
Politik
Hamas übergibt weitere Leiche
Puigdemonts Partei Junts ist das Zünglein an der Waage
Politik
Katalanische Partei will spanische Regierung fallen lassen
Präsident Ouattara bleibt in Côte d'Ivoire an der Macht
Politik
Präsident Ouattara tritt vierte Amtszeit in Côte d'Ivoire an
Javier Milei lässt sich feiern
Wirtschaft
Mileis Partei gewinnt Zwischenwahl in Argentinien
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER