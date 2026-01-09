Prozess nach Gewaltattacke am Bahnhof Meidling fortgesetzt

Unter denen, die am zweiten Verhandlungstag vernommen wurden, war Luca K. Der inzwischen 18-Jährige befindet sich seit 7. August 2024 in Haft - er wurde im Zusammenhang mit einem mutmaßlich verhinderten Terror-Anschlag auf ein Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion festgenommen und galt zunächst als Komplize von Beran A. (20), gegen den die Staatsanwaltschaft Wien im Zusammenhang mit den Anschlagsplänen ermittelt. Eine Beteiligung des Jüngeren an diesen ließ sich nicht nachweisen, Luca K. wurde allerdings im vergangenen Juli in Wiener Neustadt wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Er hatte Propagandamaterial der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) verbreitet und dem Wien-Attentäter gehuldigt, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet hatte.

Das Wiener Neustädter Urteil ist seit Mitte Dezember rechtskräftig. Im Fall einer neuerlichen Verurteilung wäre auf die zweijährige Freiheitsstrafe und eine weitere viermonatige Vorstrafe Bedacht zu nehmen.

Luca K. war im Grauen Haus umfassend geständig, sich in erster Linie als "Kameramann" am teilweise mit Waffen ausgetragenen, ethnisch motivierten Konflikt zwischen gebürtigen Tschetschenen auf der einen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite beteiligt zu haben, der in den inkriminierten gewalttätigen Szenen am Bahnhof Meidling gipfelte. Er habe einen Tatbeitrag zur gemeinschaftlichen Gewalt und zur absichtlichen schweren Körperverletzung geleistet, räumte er ein.

Er habe über Instagram von einer "Konferenz" erfahren, zu der der Hauptangeklagte Abu Bakar D. (25) aufgerufen hatte, um das weitere Vorgehen gegen verfeindete Syrer zu erörtern. Dort habe Abu Bakar D. vor zehn bis 15 jungen Tschetschenen "referiert" und beschlossen, dass am selben Abend Syrer in Meidling angegriffen werden sollten. "Er war der Anführer", betonte Luca K. Er sei mit nach Meidling gefahren und habe "geahnt, dass es zu einer Schlägerei kommen wird".

30 bis 35 junge Männer hätten sich am Schedfikaplatz versammelt, Abu Bakar D. habe diese in Gruppen eingeteilt und dann sei man mit Fäusten, Schlagringen, Messern und einem Hammer gegen vermeintliche Syrer vorgegangen. In Wahrheit handelte es sich allerdings um Afghanen, auf die regelrecht Jagd gemacht wurde und die in Bahnhofsnähe brutal zusammengeschlagen wurden. Ein Opfer wurde schwer verletzt, der Betroffene erlitt einen Schädelbruch. Ein weiterer Mann trug eine Stichverletzung nahe am Herzen davon, mit der laut einem gerichtsmedizinischen Gutachten aber keine Lebensgefahr verbunden war.

Vorangegangen war ein mehrmonatiger "Bandenkrieg" zwischen jungen Tschetschenen und Syrern, der die Wiener Polizei 2024 intensiv beschäftigte. Die Tschetschenen unterstellten Syrern Übergriffe auf Landsleute, seit dem Frühjahr 2024 war es mehrfach zu schweren Ausschreitungen mit Schwerverletzten auf beiden Seiten gekommen. Es wurden Telegram-Accounts eingerichtet, die sich gegen sogenannte "505er" bzw. "515er" richteten, was sich auf Postleitzahlen in bestimmten Gebieten Syriens bezog. In den Kanälen "Aktion T5" und "Aktion T5 Chat" wurde Stimmung gegen die Syrer gemacht und es wurden Gewaltaufrufe lanciert.

Schlüsselfigur war Abu Bakar D., der sich auf seinem Instagram-Account "stellvertreter_1" nannte und laut Anklage als Repräsentant der tschetschenischen Community in Wien gerierte. Gegen den Hauptangeklagten wird am kommenden Dienstag verhandelt.

"Ich wollte einfach sehen, was passiert", versuchte Luca K. zu erklären, warum er dem Aufruf von Abu Bakar D. gefolgt war. Er selber sei dann zwar nicht gewalttätig geworden, "aber ich war so naiv und habe das erste Opfer gefilmt, wie es am Boden lag". In weiterer Folge habe er mit seinem Handy auch weitere Verletzte gefilmt und das Geschehen dokumentiert.

Mit all dem und auch dem IS habe er mittlerweile abgeschlossen, versicherte Luca K. dem Gericht. Er sei im Gefängnis Vater einer Tochter geworden und wolle nach seiner Enthaftung "eine Lehre abschließen, den Führerschein machen und mich um meine Familie kümmern. Ich will ein ruhiges Leben. Ich habe eingesehen, dass das alles ein Fehler war".