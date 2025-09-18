News Logo
ABO

Protest in Frankreich begonnen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Demonstrationen gegen Sparbudget der französischen Regierung
©FRANCOIS LO PRESTI, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Frankreich haben am Donnerstag erste Protestaktionen gegen Sparpläne begonnen. Es habe mehrere Einsätze gegeben, um Blockaden aufzulösen, sagte Frankreichs geschäftsführender Innenminister Bruno Retailleau. Medien berichteten etwa von Blockaden an Busdepots und vor weiterführenden Schulen. Die Behörden rechnen damit, dass sich etwa 700.000 bis 800.000 Menschen an dem Protest beteiligen. Landesweit soll es nach Gewerkschaftsangaben gut 250 Versammlungen geben.

von

Im Raum Paris wurden sieben Menschen festgenommen, wie es von der Polizei hieß. Französischen Medien zufolge gab es in anderen Landesteilen insgesamt bereits einige Dutzende Festnahmen.

Zu den Streiks aufgerufen hatte ein breites Gewerkschaftsbündnis. Die Gewerkschaften stören sich an angekündigten Sparmaßnahmen der mittlerweile zurückgetretenen Regierung. Besonders stark in der Kritik stand der Vorschlag, zwei Feiertage zu streichen. Frankreichs neuer Premier Sébastien Lecornu kündigte an, diesen Plan nicht umzusetzen. Kritik gibt es aber auch an weiteren Sparplänen der Vorgängerregierung, die die Gewerkschaften als brutal kritisieren. Mit dem Protest soll auch Druck auf Lecornu ausgeübt werden, der über ein neues Sparbudget berät.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britischer König Cahles III. und US-Präsident Donald Trump
Politik
Trump trifft bei Besuch in Großbritannien Premier Starmer
Staatsbankett im Schloss Windsor
Politik
Charles betont bei Trump-Besuch Ukraine-Hilfe
Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich
Politik
Israels Finanzminister sieht Gaza als "Immobilien-Goldgrube"
Bericht: Tote bei Angriffen in Gaza
Politik
Bericht: Viele Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen
Politik
EU-Kommission: Israelische Waren und Minister sanktionieren
Labortests sollen Tötung Nawalnys bestätigt haben
Politik
Witwe: Nawalny laut Labortests "vergiftet"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER