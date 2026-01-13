Mehrheit der Österreicher rechnet nicht mit ausreichender Pension

Das Vertrauen der Österreicher:innen in die staatliche Pension schwindet – die Sorge um die finanzielle Sicherheit im Alter wächst. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Erste Bank, Sparkassen und der Wiener Städtischen glauben drei Viertel der Befragten, dass die staatliche Pension nicht ausreichen wird. Private Altersvorsorge hat für neun von zehn Menschen einen hohen Stellenwert. Das Thema Altersarmut bereitet indes Sorgenfalten.

Der Blick in die nahe Zukunft ist von Pessimismus geprägt: Zwei Drittel der Befragten erwarten eine Verschlechterung der Wirtschaft und ihrer Lebensqualität in den kommenden Monaten. Nur neun Prozent blicken optimistisch nach vorne. Besonders wichtig ist den Menschen die Vorsorge für Gesundheit (67 Prozent), Pension (61 Prozent) und finanzielle Krisenfälle (60 Prozent) – hier sind sie bereit, privat zu investieren.