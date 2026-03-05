Van der Bellen zu Gespräch mit Papst im Vatikan eingetroffen

Im Zentrum des Gesprächs soll u.a. die Situation im Nahen Osten stehen, so die Präsidentschaftskanzlei. Für Van der Bellen ist es nach den offiziellen Begegnungen mit Papst Franziskus in den Jahren 2017 und 2021 die dritte Papstaudienz und gleichzeitig das erste Treffen mit dem seit zehn Monaten amtierenden Kirchenoberhaupt Leo XIV.

In der Reihe der österreichischen Bundespräsidenten ist Van der Bellen künftig der einzige, der den Vatikan in seiner Amtszeit drei Mal für eine Privataudienz beim Papst besucht hat. Bei der Amtseinführung von Leo XIV. am 8. Mai 2025 war Österreich durch Bundeskanzler Christian Stocker vertreten. Van der Bellen hatte zuvor persönlich an den Trauerfeiern für den verstorbenen Franziskus im Vatikan teilgenommen.

Nach dem Treffen mit dem Papst wird Van der Bellen ein Arbeitsgespräch mit dem vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin führen. Danach wird der den Petersdom und den Petrusgrab besichtigen. Es folgt ein Mediengespräch.

Der Besuch beim Papst findet im Rahmen eines zweitägigen Rom-Aufenthalts des Bundespräsidenten statt. Am Mittwoch hatte Van der Bellen den italienischen Staatspräsident Sergio Mattarella im Quirinal getroffen. Mit Mattarella eröffnete Van der Bellen am Mittwochabend die Ausstellung im Palazzo Cipolla unter dem Titel "Von Wien nach Rom. Meisterwerke der Habsburger aus dem Kunsthistorischen Museum". Dabei werden erstmals in Italien mehr als 50 Meisterwerke aus den Sammlungen des KHM präsentiert. Die Auswahl bietet einen Überblick über vier Jahrhunderte europäischer Malerei und ist bis zum 5. Juli offen.