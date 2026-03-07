Österreichs Botschaft in Teheran nach Baku verlegt

Das Außenministerium empfehle dringend, die verfügbare Linienflüge, etwas aus Riad (Saudi-Arabien) oder Doha (Katar) zu nutzen. Bisher seien in vier organisierten Flügen über 800 Personen aus dem Oman, aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) nach Österreich zurückgeholt worden, am gestrigen Freitag etwa 244 Personen in einer Chartermaschine aus Abu Dhabi (VAE). Über den EU-Krisenmechanismus konnten weitere 62 Personen Österreicherinnen und Österreich bei der Rückreise unterstützt werden, sagte Mantl. Mittlerweile werde der Luftraum wieder schrittweise geöffnet.