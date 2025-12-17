Nonnen von Goldenstein ziehen sich aus Instagram zurück

Dieser Schritt sei bewusst als Zeichen des Entgegenkommens gesetzt worden, erklärte der Rechtsvertreter der Nonnen, der Kirchenrechtler Wolfgang F. Rothe. Die Schwestern wollten damit verdeutlichen, dass sie nicht auf starren Positionen beharrten, sondern seit Beginn des Konflikts zu Gesprächen und zur Suche nach einer Lösung bereit seien. Ein solcher Dialog sei bisher nicht zustande gekommen.

Die Klosterfrauen hatten sich am 2. Dezember an die zuständige vatikanische Ordensbehörde, das Dikasterium, gewandt. Am 11. Dezember sei ihnen mitgeteilt worden, dass dort an einer "gerechten, menschlichen und nachhaltigen Lösung" gearbeitet werde, die sowohl ihre Rechte als Ordensfrauen als auch die kirchliche Verantwortung berücksichtige. Mit der nun erfolgten "sehr freundlichen" Kontaktaufnahme durch das Dikasterium habe sich erstmals eine Gesprächsbasis eröffnet. Die Schwestern seien selbstverständlich bereit, in einen konstruktiven Dialog mit dem Heiligen Stuhl einzutreten.

Der Verzicht auf öffentliche Aktivitäten solle dieses Vertrauen in den Lösungsprozess unterstreichen. Der Vatikan habe diesen Schritt nicht verlangt, sondern lediglich zur Reduktion der Außentätigkeiten eingeladen, so Rothe. Die Ordensfrauen erhofften sich vom Heiligen Stuhl, dass ihren kirchlichen wie staatlichen Rechten Geltung verschafft werde und ihnen eine friedliche Zukunft im Kloster Goldenstein ermöglicht werde.

Weiters betonten die Nonnen, dass sie die unter ihrem Namen geführten Social-Media-Accounts zu keinem Zeitpunkt selbst betrieben hätten. Weder Beiträge noch Kommentare seien ihnen im Voraus zur Kenntnis gebracht oder von ihnen autorisiert worden. Für Inhalte, die weiterhin unter diesen Accounts veröffentlicht werden, trügen sie keine Verantwortung. Eine Fortführung erfolge ausdrücklich gegen ihren Willen. Allerdings wären sie ohne die öffentliche Aufmerksamkeit nach eigenen Angaben "der Rücksichtslosigkeit und Willkür unseres Oberen schutz- und hilflos ausgeliefert gewesen".

Der Fall der über 80-jährigen Ordensfrauen hatte in den vergangenen Monaten auch international Aufmerksamkeit erregt. Sie waren nach einem vorangegangenen Aufenthalt in einem Seniorenheim gegen den Willen ihres zum Apostolischen Kommissar bestimmten Oberen in ihr früheres Kloster zurückgekehrt, das mittlerweile der Erzdiözese Salzburg und Stift Reichersberg gehört. Auf Instagram hatten die Nonnen zuletzt mehr als 280.000 Follower.