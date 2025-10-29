Niederländer wählen ein neues Parlament

Der Rechtspopulist Geert Wilders hatte den Bruch nach einem Streit um Asyl-Gesetze erzwungen. Seine radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) war erstmals an einer Regierung beteiligt. Die PVV könnte erneut mit rund 20 Prozent stärkste Kraft werden. Doch dass er erneut regieren wird, scheint ausgeschlossen. Alle etablierten Parteien schließen eine Zusammenarbeit aus. Favoriten sind auch das rot-grüne Bündnis, die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 und die rechtsliberale VVD. Nach Umfragen hat nur eine Große Koalition dieser vier Parteien Aussicht auf eine stabile Mehrheit.