Niederländer wählen ein neues Parlament

Politik
Der Rechtspopulist Wilders bei einer Wahldebatte
©APA, ANP, REMKO DE WAAL
Nach nur knapp zwei Jahren wählen die Niederländer erneut ihr Parlament. Rund 13 Millionen Bürger sind am Mittwoch aufgerufen, die 150 Abgeordneten der Zweiten Kammer neu zu wählen. 27 Parteien stellen sich zur Wahl. Die Wahl war nötig geworden, nachdem die bisherige rechte Vier-Parteien-Koalition im Juni nach nur elf Monaten zerbrochen war. In Umfragen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von fünf Parteien ab.

Der Rechtspopulist Geert Wilders hatte den Bruch nach einem Streit um Asyl-Gesetze erzwungen. Seine radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) war erstmals an einer Regierung beteiligt. Die PVV könnte erneut mit rund 20 Prozent stärkste Kraft werden. Doch dass er erneut regieren wird, scheint ausgeschlossen. Alle etablierten Parteien schließen eine Zusammenarbeit aus. Favoriten sind auch das rot-grüne Bündnis, die christdemokratische CDA, die linksliberale D66 und die rechtsliberale VVD. Nach Umfragen hat nur eine Große Koalition dieser vier Parteien Aussicht auf eine stabile Mehrheit.

