Netanyahu schlägt Trump für Friedensnobelpreis vor

Der US-Präsident schmiede "in diesem Moment Frieden, in einem Land, in einer Region nach der anderen", meinte Netanyahu und lobte Trumps "Streben nach Frieden und Sicherheit". "Wow", erwiderte Trump. "Gerade von Ihnen ist das sehr bedeutungsvoll." Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.

Die beiden Politiker äußerten sich auch zu einer möglichen Umsiedlung von Palästinensern. "Wenn die Menschen bleiben wollen, können sie bleiben. Aber wenn sie gehen wollen, sollten sie gehen können", sagte Netanyahu. "Wir arbeiten sehr eng mit den USA zusammen, um Länder zu finden, die umsetzen wollen, was sie immer sagen: dass sie den Palästinensern eine bessere Zukunft geben wollen", sagte der israelische Ministerpräsident. Auf die Frage nach Plänen zur Umsiedlung von Palästinensern sagte Trump, es gebe eine gute Zusammenarbeit mit Nachbarländern Israels.

Trump kündigte zudem Gespräche seiner Regierung mit dem Iran an. Dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zufolge sollen diese möglicherweise in der kommenden Woche stattfinden. Trump stellte in Aussicht, die Sanktionen gegen den Iran zu einem späteren Zeitpunkt aufzuheben.

Unterdessen führten Vertreter Israels und der radikal-islamischen Hamas in Katar indirekte Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von der Hamas festgehaltener Geiseln. Trumps hatte erklärt, eine solche Vereinbarung könne noch diese Woche erreicht werden. Es war das dritte Treffen Netanyahus und Trumps seit dessen Amtsantritt im Jänner.