NEOS ziehen sich aus Koalitionsverhandlungen zurück

Die NEOS haben die Koalitionsverhandlungen (relativ) überraschend platzen lassen. In einer eigens am Freitagvormittag anberaumten Pressekonferenz hat die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisinger den Schritt mit dem fehlenden Reformwillen von ÖVP und SPÖ begründet, was dazu geführt habe, dass „keine relevanten Fortschritte“ erzielt werden konnten. Sie habe deshalb Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen informiert, dass die Gespräche für die sogenannte „Zuckerkoalition“ nicht weitergeführt würden.

Noch keine zwölf Stunden davor, am Donnerstag um 23 Uhr, hatte es nach siebenstündigen Gesprächen zwischen Nehammer, Babler und Meinl-Reisinger geheißen, dass die Verhandlungen „auf Hochdruck“ laufen. Medial wurde bereits über eine Einigung in den kommenden Tagen spekuliert.