Wetten ist eine Unsitte. Immer schon. In diesen Tagen aber besonders. Man wettet auf die Zukunft des Landes. Auf politische Weichenstellungen. Auf die Wahrscheinlichkeit von Bündnissen. Die Medien sind voll davon. Kommt die Koalition aus Blau und Schwarz mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 zu 20 oder nur mit 50 zu 50? War es gestern wahrscheinlicher als heute? Wetten sind keine Analyse. Es ist ein Gefühl. Ein Bauchgefühl, das zur besten Sendezeit und in den besten Sendungen, die das Land zu bieten hat, in die Wohnzimmer transportiert wird.

Gewettet wird aus Lust und Laune. Aus Kalkül und Naheverhältnis. Aus Wunschdenken. Weil man sich wichtig machen will – und kann. Weil man eine bestimmte Weltanschauung vertritt. Die größten Wettkandidaten? Innenpolitikjournalisten. Sie ändern ihre Einsätze beinahe täglich. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Es sind halt turbulente innenpolitische Zeiten. Der Erkenntnisgewinn: null. Der Einsatz: bescheiden. Eine Flasche Wein, ein Heurigenbesuch, zehn Cent. Sinnlose Fernsehminuten. Nicht nur in diesen Tagen.

Genauso sinnlos wie das politische Schauspiel, das uns seit nunmehr fünf Wochen, seit FPÖ-Chef Kickl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Regierungsbildung betraut worden ist, geboten wird. Ausgang zum Redaktionsschluss dieses Leitartikels ungewiss. Mal wieder. Aber wieso eigentlich? Und wieso eigentlich immer noch? Und mit welchem Ziel? Lange fünf Jahre konstruktiv dieses Land zu regieren? Wohl eher nicht. Bleibt die Frage: Wollen sie nicht oder können sie nicht? Wartet der eine auf den anderen, dass dieser zuerst den Verhandlungstisch verlässt? Für die bessere Erzählung nach dem Scheitern auch dieser Koalitionsverhandlungen?