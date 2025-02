Auf Bundesebene sind schwarze und rote Landeshauptleute so mächtig wie noch nie. Ludwig profitiert davon, dass Babler seinen Rückhalt braucht, um Vorsitzender bleiben zu können. Damit gehen Einflussmöglichkeiten einher. Nicht nur, um zu geordneten Verhältnissen bis zur Wien-Wahl am 27. April beizutragen: Alle Länder befinden sich in budgetären Nöten, stehen vor Rekorddefiziten. Entschärfen lässt sich das über den Bund, der Steuergelder verteilt. Umso besser, wenn man bei Koalitionsverhandlungen auf Änderungen zu eigenen Gunsten einwirken kann.

Wobei: Wer weiß, ob es einen Abschluss geben wird? Es ist bezeichnenderweise eine Landeshauptfrau, die erklärt, worum es gehe: Entscheidend sind laut der Niederösterreicherin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) „strenge Maßnahmen gegen Integrationsverweigerer“. Ohne sie werde es nicht klappen.